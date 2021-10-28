Chinas-Lafa
Chinas-Lafa

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11.11 2021 года на Aliexpress
Распродажа 11.11 на Алиэкспресс — Всемирный день шоппинга 2021 года
Самая большая распродажа на Алиэкспресс 2021 года близится и это знаменитый день известный как
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Прибыло в офис доставки Алиэкспресс
Прибыло в офис доставки Алиэкспресс
Заказывая товары на Алиэксперсс многие с нетерпением ждут получения его, и проверяют статус посылки.
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Интересные беспроводные наушники с aliexpress топ 10
В данный топ вошли лучшие наушники с AliExpress: как Bluetooth-модели, так и TWS. 10.
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Топ саундбаров с Алиэкспресс
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Маркеры Shop5575131 Store
Рейтинг лучших маркеров для скетчинга с Алиэкспресс
Данная статья будет посвящена выбору маркеров для скетчинга. Если вы захотите заниматься рисованием, то вам
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Топ-5 роботов мойщиков окон с aliexpress
Роботы мойщики окон берут на себя непростую задачу, особенно когда окно находится на достаточной
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Топ 27 гирлянд с Алиэкспресс
Гирлянды можно использовать для украшение дома как внутри так и снаружи дома. При выборе
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Внешние жесткие диски с Алиэкспресс
Топ-12 внешних жестких дисков с Алиэкспресс на 2020-2021 год
Раньше для хранения информации люди использовали CD или DVD диски. Но была проблема в
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Chinas-Lafa
распродажа на алэкспресс 10 лет с нами
Глобальная распродажа в честь десятилетия АлиЭкспресс
В честь десятилетия АлиЭкспресс устраивает распродажу огромного масштаба с кучей купонов, игр, монет и
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Chinas-Lafa
На распродаже «Всемирный день шопинга» россияне потратили 17млрд рублей на Aliexpress
Глобальная распродажа проходила 11 и 12 ноября, которая проводится уже 6 раз в честь
События 0 507
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Алиэкспресс распродажа
Распродажа 11.11.2019 что подготовил Aliexpress для нас
В этом году Алиэкспресс устроит грандиозную распродажу на день всемирного шоппинга, как и в
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Chinas-Lafa
Безусловный возврат товара с алиэкспресс
Безусловный возврат товаров с Aliexpress для Россиян
Безусловный возврат на AliExpress С появления китайской платформы в России вернуть товар можно было
События 13 2 818
Chinas-Lafa
Посылки с алиэкспресс будут доставлять в 2 раза быстрее
Для доставки посылок с алиэкспресс проложили новый маршрут. Он проходит через Владивосток, что значительно
События 2 967
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AliExpress Saver Shipping
Что такое AliExpress Saver Shipping?
AliExpress Saver Shipping — крайне популярный метод доставки приобретенных на алиэкспресс товаров. На китайской
Доставка 0 4 617
Chinas-Lafa
Цены на смартфон Xiaomi в России рухнули до уровня алиэкспресс
Отечественные магазины значительно снизили цену на Xiaomi Pocophone F1. Фирма Xiaomi представила этот смартфон
События 0 564
Chinas-Lafa
Работница «Почты России» вскрыла 100 посылок с алиэкспресс
Женщина из Читы, работавшая в сортировочном центре «Почты России», воровала товары с алиэкспресс. Она
События 0 611
Chinas-Lafa
На алиэкспресс можно будет покупать автомобили
5 марта текущего года на алиэкспресс стартует продажа автомобилей. Поставлять на алиэкспресс автомобили будет
События 0 382
Chinas-Lafa
Из-за повышения налогов покупать на алиэкспресс станет невыгодно
В Молдавии собираются ввести налоги, которые сведут на нет выгоду от покупок в заграничных
События 1 345
Chinas-Lafa

Весь алиэкспресс на русском языке

Дорогой друг, ты в правильном направлении, если читаешь этот текст. AliExpress-Lafa посвящен всемирно известному сайту AliExpress.com.

Начало работы интернет-магазина алиэкспресс на русском языке положено в 2010 году. Его основателем является Джек Ма, который в далеком 1999 г. основал компанию Alibaba Group. Площадка изначально разрабатывалась для жителей КНР. Со временем аудитория выросла и распространилась по всему миру включая: Россию и страны СНГ.

AliExpress-Lafa — помощь покупателям

Сейчас, когда в моде совершать интернет покупки не выходя из дома, бо́льшая часть населения России заказывает товары на сайте Алиэкспресс расплачиваясь в рублях. Но, к сожалению не у всех это получается в связи с разными трудностями, к таким сложностям относятся: оплата первых заказов, доставка посылок, отслеживание местонахождения заказа, споры с продавцами, возврат бракованных товаров и другие затруднения, ответы к которым вы узнаете на Chinas-Lafa.ru .

Chinas-Lafa.ru - помощь покупателям алиэкспресс на русском

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