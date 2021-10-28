Дорогой друг, ты в правильном направлении, если читаешь этот текст. AliExpress-Lafa посвящен всемирно известному сайту AliExpress.com.

Начало работы интернет-магазина алиэкспресс на русском языке положено в 2010 году. Его основателем является Джек Ма, который в далеком 1999 г. основал компанию Alibaba Group. Площадка изначально разрабатывалась для жителей КНР. Со временем аудитория выросла и распространилась по всему миру включая: Россию и страны СНГ.

AliExpress-Lafa — помощь покупателям

Сейчас, когда в моде совершать интернет покупки не выходя из дома, бо́льшая часть населения России заказывает товары на сайте Алиэкспресс расплачиваясь в рублях. Но, к сожалению не у всех это получается в связи с разными трудностями, к таким сложностям относятся: оплата первых заказов, доставка посылок, отслеживание местонахождения заказа, споры с продавцами, возврат бракованных товаров и другие затруднения, ответы к которым вы узнаете на Chinas-Lafa.ru .

Для удобства Мы отсортировали все публикации по группам и для оставшихся ответов определили Справочник. В разделе Купоны вы всегда найдете актуальные промо-коды для получения скидки на товар. Распродажи на алиэкспресс проходят почти каждую неделю и чтобы быть в курсе условий каждой из них, изучайте промо-материалы Распродаж и акций.

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